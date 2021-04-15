لجنة طوارئ بشبوة تؤكد على اهمية تنفيذ قراراتها بشأن مكافحة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة عبدربه هشلة، على أهمية تنفيذ قراراتها السابقة الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمكافحة ومجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.



وشددت اللجنة على تضافر جهود الجميع من أجل سرعة تنفيذ قرار نقل سوق القات من داخل مدينة عتق مركز المحافظة إلى السوق الجديد خارج المدينة.

كما قررت اللجنة، تعديل قرارها السابق الخاص بإغلاق المحلات التجارية في المدينة خلال شهر رمضان على ان يكون الإغلاق من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي بدلا عن التوقيت السابق بإستثناء مرافق ومحلات الخدمة العامة..مشددة على التزام القائمين على المساجد بالإجراءات الإحترازية أثناء تأدية مناسك العبادة في بيوت الله.