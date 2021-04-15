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هادي يتلقى برقية تهنئة من أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمناسبة رمضان

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع.

وجاء في البرقية: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق الأمنيات الطيبة..سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والعزة واليمن والبركات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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