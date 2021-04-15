شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع.



وجاء في البرقية: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق الأمنيات الطيبة..سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والعزة واليمن والبركات.