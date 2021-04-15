هادي يتلقى برقية تهنئة بحلول رمضان من رئيس جمهورية القمر المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



وجاء في البرقية: يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، أن أعبر لفخامتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا من المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وعلى شعبكم الشقيق والشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

وأضاف رئيس جمهورية القمر المتحدة في البرقية، كما ندعوه جل علاه أن يوفقنا ويبارك جهودنا المشتركة نحو تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بحسن الحظ بين بلدينا، وذلك لمصلحة شعبينا الشقيقين.