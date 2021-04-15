عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بزعم ارتفاع أسعار الحبوب.. الحوثيون يرفعون قيمة زكاة الفطر

الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365

رفعت المليشيات الحوثية، قيمة زكاة الفطر في مناطق سيطرتها، وذلك بزيادة خمسين ريالا عما كانت عليه في العام 2020.



وكشفت وثيقة عن إصدار الحوثيين "فتوى شرعية" من قبل مفتيهم شمس الدين شرف الدين، بتحديد زكاة الفطر بواقع 550 ريالا (نحو دولار واحد) عن الشخص الواحد.

وبررت جماعة الحوثي رفع زكاة الفطر لهذا العام، بأنه كان بسبب ارتفاع أسعار الحبوب عما كانت عليه العام الماضي.

وكانت زكاة الفطر للشخص في مناطق سيطرة الحوثيين في العام 2019 تصل إلى 300 ريال فقط، قبل أن يتم رفعها في العام 2020 الى 500 ريال والعام الحالي 2021 الى 550 ريال.

وتعد الزكاة واحدة من أهم الموارد المالية لجماعة الحوثي، حيث تتحصل على مبالغ مالية ضخمة شهريا وفق مصادر يمنية، في حين من المتوقع أن تتضاعف المبالغ التي ستحصل عليها خلال شهر رمضان.

ورفعت جماعة الحوثي زكاة التجارة والدخل إلى 300% عما كانت عليه في العام 2020 في مناطق سيطرتها.