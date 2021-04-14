بن دغر يتلقى برقية تهنئة من نظيره السعودي بمناسبة تعينه رئيساً لمجلس الشورى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ، وذالك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى.



وعبر رئيس مجلس الشورى السعودي في البرقية عن تهانيه للدكتور بن دغر بمناسبة نيله ثقة القيادة وتعينه رئيساً لمجلس الشورى..متمنياً له التوفيق في مهامه وخدمه وطنه وشعبه، موكدا على تطوير العلاقات والتقدم والازدهار بين المجلسين لمافيه مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية شكر جوابيه لرئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ على التهئنة، وهنأه في البداية بشهر رمضان الكريم..مشيداً بمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه اليمن في أزمته الراهنة، وحرصها الشديد على وحدة اليمن وأمنه وأستقراره واستعادة دولته وإنهاء إنقلاب مليشيات الحوثي الارهابية..موكداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين لما فيه مصلحة البلدبن الشقيقين.