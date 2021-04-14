الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من امير دولة الكويت بمناسبة شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من اخيه امير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال امير دولة الكويت في البرقية "يسرني ان اعبر لكم عن خالص التهاني واطيب الامنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى تعالى ان يعيد هذا الشهر الفضيل على الامتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، ويحفظ الجمهورية اليمنية الشقيقة ويمن عليها بنعمة الامن والامان والاستقرار ، وان يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية".

كما تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال ولي عهد دولة الكويت في البرقية" مع اطلالة هلال شهر رمضان المبارك، يطيب لي ان ابعث الى فخامتكم بأسمى آيات التهاني واطيب التبريكات، داعياً الله العلي القدير ان يعيد امثال هذا الشهر الفضيل عليكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى امتينا العربية والاسلامية باليُمن والبركات، متضرعاً الى الباري جل في علاه ان يسود الاستقرار والسلام ربوع الجمهورية اليمنية كافة ، وينعم على شعبها الشقيق بوافر من الخير والرخاء، وكل عام وفخامتكم بخير".