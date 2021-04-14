شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة حلول رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وجاء في برقية سلطان عمان "يطيب لنا والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تستقبل شهر رمضان الفضيل أن نبعث لكم بتهانينا الطيبة وتمنياتنا الصادقة بهذه المناسبة الجليلة، داعين الله تعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية، وعلى بلدكم وشعبكم الشقيق بالتقدم والرخاء، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بوافر الخيرات والبركات، وكل عام وأنتم بخير".