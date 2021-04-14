شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عمرو وبسام خالد صالح وإخوانهم، عزاهم فيها بوفاة والدهم وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد صالح حسين، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته القيادية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة زملاءه في وزارة الشباب والرياضة،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.