شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، بمستشفى الغيضة المركزي، مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية، بدعم من مكتب الأمم المتحدة وتنفيذ منظمة الوصول الإنساني، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.



ويشمل الدعم 3 ألف و 800 كمامة، و 600 نظارة جوجل، و 600 بدلة متكاملة، و 3 آلاف جلافكس، مقدمة من مكتب الأمم المتحدة للعاملين الصحيين في قسم العزل والحميات بهدف الوقاية الشخصية من وباء فيروس كورونا والحميات المنتشرة..مثمناً الدور الكبير لمنظمة الوصول الإنساني من خلال توزيع معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين في المهرة.