مدير عام حريضة يشيد بمشروع تطوير إنتاجية الخضار ودوره في دعم المزارعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد مدير عام مديرية حريضة بمحافظة حضرموت بندر باعشر، بمشروع تطوير إنتاجية الخضار الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، ويستهدف 60 مزارعاً من أبناء المديرية.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها للحقول النموذجية التابعة للمشروع، حيث اطلع خلالها على النجاح الذي حققه المزارعين في إنتاج وتطوير زراعة الخضروات بعد تطبيقهم لكل الخطوات التي تلقوها في الدورات التدريبية واستفادتهم من الدعم بالمعدات التي قدمها لهم المشروع.

من جانبه أوضح رئيس فريق حريضة بمشروع تطوير إنتاجية الخضار المهندس خالد سويدان، أن المشروع استطاع تحقيق نتائج مثمرة للمزارعين المستفيدين من المشروع بعد أن انتقلوا إلى الجانب التطبيقي للمشروع وبدأت بعض الحقول بإنتاج المحاصيل والاستفادة من التقنيات الحديثة المتعبة فيها.. مشيرا إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تبادل الخبرات والتعريف بالتقنيات الحديثة في الزراعة وايضا نقل الخبرات إلى المزارعين الآخرين.