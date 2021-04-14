وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة يتفقد أعمال الإنارة في ملعب الحبيشي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة محسن بيبك، اليوم، سير أعمال تركيب الإنارة في مشروع اعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي بمدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأشرف بيبك على عملية إجراء التجارب الأولية لاختبار الإضاءة في الأبراج التي تم الانتهاء منها ، كما تعرف على طبيعة الأعمال النهائية في تركيب الأبراج الأخرى..مشيرا الى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وكذلك المتابعة الحثيثة للوزير نايف البكري ، لهذا المشروع ، والحرص على اكتماله في الوقت المحدد ، ووفقا للمواصفات الفنية المطلوبة .

تجدر الاشارة، إلى أن مشروع الإنارة يعد المرحلة الثالثة و الأخيرة من مراحل اعادة تأهيل الملعب والتي اشتملت على فرش أرضيته بالعشب الاصطناعي وتجديد كافة مرافقه الداخلية، وتجهيز منصة كبار الضيوف ، وتركيب المقاعد لمدرجات الجماهير بالإضافة إلى إعادة التمديدات الأساسية للخدمات .