شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ملك الاردن بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال ملك الاردن في البرقية " يسرني والامتان العربية والاسلامية تحتفلان بحلول شهر رمضان المبارك، ان ابعث الى فخامتكم باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأطيب التبريكات، داعياً المولى جل وعلا ان يمكننا جميعاً من تجاوز ازمة وباء كورونا، وان يحفظكم وشعبكم الشقيق ، ويديم عليكم الصحة والعافية".