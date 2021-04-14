شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من الامين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الامين العام للجامعة العربية في البرقية " يشرفني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ان اعبر لفخامتكم عن اصدق التهاني واطيب التمنيات، داعياً الله العلي القدير ان يعيده على فخامتكم بالصحة والسعادة، وعلى الشعب اليمني الكريم بالخير والرفاهية ، وعلى الامة العربية والاسلامية باليُمن والبركات".