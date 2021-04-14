هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره التونسي قيس سعيد ، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الرئيس التونسي في البرقية "يسعدني ونحن على مشارف حلول شهر رمضان الكريم ان اتقدم الى فخامتكم اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي بأصدق عبارات التهاني واطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الشقيق دوام الاستقرار، سائلاً المولى تعالى ان يعيد علينا امثال هذه المناسبة المباركة بالخير واليُمن والبركات، وان يرفع عنا كل بلاء ويحفظنا من كل مكروه".

واعرب الرئيس التونسي، عن عزمه الراسخ على مواصلة العمل سوياً من اجل مزيد تدعيم اواصر الاخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمرة القائمة بين البلدين والارتقاء بها الى افضل المراتب لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.