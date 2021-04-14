معين عبدالملك يشدد على تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لاستكمال تحرير تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في محافظة تعز لإسناد المعركة الحالية لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية وفك الحصار المفروض على المدينة وما تسبب به من معاناة كبيرة للمواطنين، وسط صمت وتجاهل من المجتمع الدولي.



وأشاد بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مواقع العز والشرف بمختلف جبهات تعز بما من شأنه استكمال التحرير وإعادة المحافظة إلى حياتها الطبيعية ورفع المعاناة عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء مع محافظ تعز نبيل شمسان، الذي قدم له تقرير شامل عن مختلف الأوضاع في محافظة تعز في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية، إضافة الى جهود التعامل مع جائحة كورونا في موجتها الثانية والإجراءات التي تم اتخاذها، والاحتياجات القائمة والاسناد الحكومي المطلوب.

وثمن الدكتور معين عبدالملك، ما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود للتعاطي مع التحديات الراهنة والعمل على تجاوزها، وحثها على مضاعفة هذه الجهود والتركيز على الاستماع لهموم المواطنين، ومراقبة أداء القيادات المحلية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.. لافتا الى أهمية قيام السلطة المحلية بدورها في مراقبة الأسعار وضبط التجار المتلاعبين بقوت ومعيشة المواطنين والذين يستغلون شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار.

ووجه رئيس الوزراء السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتعامل مع جائحة كورونا بما في ذلك رفع قدرات القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الضرورية، وكذا تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.