الوكيل الكثيري يشيد بتدخلات (YDN) بمناطق وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري، بالتدخلات التنموية المستدامة لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN) بوادي حضرموت .



وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبدالله باجهام ، استمع الوكيل الكثيري من مدير مكتب الشبكة بوادي حضرموت مبارك بن شهاب، الى شرحٍ حول أبرز أهداف الشبكة التي تضم أكثر من 35 منظمة وجمعية ومؤسسة ، و ابرز شراكتها مع المنظمات الدولية و الإقليمية و المشاريع و التدخلات النوعية التي قامت بتنفيذها خلال الفترة الماضية..مستعرضا أبرز جهود الشبكة في تعزيز العمل الإنساني و التنموي و تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني عبر تطبيق أفضل الممارسات و الأساليب الإدارية و التقنية بالشراكة مع المنظمات الدولية المانحة .

و لفت بن شهاب الى أن الشبكة تعمل على تعزيز مستوى علاقات التنسيق والتفاعل بين الجمعيات و المؤسسات في مجالات التنمية المستدامة و المساهمة في البناء المؤسسي للجمعيات و تطوير العمل الأهلي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

و تم في اللقاء تقديم درع شكر و تقدير من السلطة المحلية بالوادي والصحراء و مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت تقديراً لدورها المجتمعي البارز في مناطق وادي حضرموت .