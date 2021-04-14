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الوكيل الكثيري يشيد بتدخلات (YDN) بمناطق وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري، بالتدخلات التنموية المستدامة لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN) بوادي حضرموت .

 

وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبدالله باجهام ، استمع الوكيل الكثيري من مدير مكتب الشبكة بوادي حضرموت مبارك بن شهاب، الى شرحٍ حول أبرز أهداف الشبكة التي تضم أكثر من 35 منظمة وجمعية ومؤسسة ، و ابرز شراكتها مع المنظمات الدولية و الإقليمية و المشاريع و التدخلات النوعية التي قامت بتنفيذها خلال الفترة الماضية..مستعرضا أبرز جهود الشبكة في تعزيز العمل الإنساني و التنموي و تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني عبر تطبيق أفضل الممارسات و الأساليب الإدارية و التقنية بالشراكة مع المنظمات الدولية المانحة .

 

و لفت بن شهاب الى أن الشبكة تعمل على تعزيز مستوى علاقات التنسيق والتفاعل بين الجمعيات و المؤسسات في مجالات التنمية المستدامة و المساهمة في البناء المؤسسي للجمعيات و تطوير العمل الأهلي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

و تم في اللقاء تقديم درع شكر و تقدير من السلطة المحلية بالوادي والصحراء و مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت تقديراً لدورها المجتمعي البارز في مناطق وادي حضرموت .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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