سقطرى..الانتقالي الإماراتي يستولي على أراضي مؤسسة كهرباء قلنسية

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، اليوم الأربعاء، على أراضٍ تابعة للمؤسسة العامة لكهرباء قلنسية، بمحافظة أرخبيل سقطرى.



وقال مصدر مسؤول في سلطة سقطرى لـ"يمن شباب نت"، "إن المدعو "عيسى سعيد الحكمي"، الذي عُين كمديراً عاماً لمديرية قلنسية من قبل مليشيا الانتقالي، اقتحم سور مبنى مؤسسة كهرباء قلنسية واستولى على أراضٍ حكومية".



وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية ،"أن الحكمي لم يكتفي باقتحام مبنى مؤسسة كهرباء قلنسية فقط، بل قام بمصادرة أرضيتها، وعمد على تقسيمها إلى قطع لأنصار مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً".



ومنذ أواخر يونيو من العام الماضي2020م، تسيطر مليشيا الانتقالي بدعم إماراتي وبقوة السلاح على أرخبيل سقطرى.

