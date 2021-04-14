اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس هادي يعزي في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد صالح حسين.

واشار  الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته القيادية والعملية في كل المواقع التي شغلها طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء والعمل الابداعي والمهني..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذ المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا