شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد صالح حسين.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته القيادية والعملية في كل المواقع التي شغلها طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء والعمل الابداعي والمهني..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذ المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.