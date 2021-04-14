السفير الاصبحي يبحث مع مسؤول مغربي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى الرباط عزالدين الاصبحي، اليوم، مع مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية المغربية السفير فؤاد اخريف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات.



كما جرى خلال اللقاء، مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية وتطورات الأوضاع وخطورة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تصعيد في مختلف مناطق اليمن وخاصة استمرار القصف المكثف على الأحياء السكانية المكتتضة في مأرب وتعز والحديدة واستهداف مباشر لمخيمات النازحين في محافظة مأرب.

واكد السفير الاصبحي، استجابت الحكومة اليمنية للمبادرة السعودية للسلام لأجل وضع حد لمعاناة شعبنا ووقف الحرب وتعزيز عودة المؤسسات الشرعية وتحقيق الاستقرار و السلام الحقيقي لليمن..مشيراً الى عمل الحكومة بالسماح امس لسفن نفطية في إيصال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حالة المعاناة التي تفرضها جماعة الحوثي بسبب عدم رضوخها لأي بادرة سلام ورفض هذه المليشيات لكل دعوات وقف الحرب و استمرارها بنهج العنف الذي تقوده تجاه المواطنين اليمنيين.

من جهته أكد المسؤول المغربي، ثبات موقف المغرب مع الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واستعادتها لمؤسسسات الدولة وصون وحدة اليمن والحفاظ على سيادته واستقراره.