شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج.. المجلس الانتقالي يدشن حملة لإنقاذ ردفان من تفشي وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتوجيه من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي وتحت اشراف لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية بالمجلس الانتقالي دشن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج رمزي الشعيبي ومستشار الرئيس عيدروس للشؤون الصحية والمهندس جياب عاطف عضو لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس وخالد الحصني رئيس مؤسسة يافع للعمل والانجاز امس حملة انقاذ ردفان بالمعونات والمستلزمات الطبية.



حيث جرى تسليم مركز عزل مديرية ردفان عشرون اسطوانة اوكسجين الى جانب كمامات والملابس الواقية وواقيات الوجه وغيرها من الأدوية المستلزمات الطبية التي يحتاجها المركز للقيام بدورة في علاج مواطني المديرية وانقاذ ارواحهم من وباء كورونا وانتشار أمراض الحُميات إلى جانب مولد كهربائي وعدد ستون اسطوانة اوكسجين مقدمة من منظمة الصحة العالمية وبتنسيق مع وزارة الصحة سلمت لمركز العزل ردفان.