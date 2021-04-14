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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. مأمور البريقة يطلب تقارير بخطط المكاتب الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
وجه فهمان حسن عطيري، مأمور مديرية البريقة في العاصمة عدن، المكاتب التنفيذية والخدمية، بتعزيز جهودها لتحسين الخدمات لمواطني المديرية.
وطلب من مدراء المكاتب الخدمية، رفع الخطط والتقارير الخاصة بمكاتبهم والصعوبات والإشكاليات التي تعيق أداءها.
وشدد، في اجتماع يوم الثلاثاء، مع مدراء المكاتب التنفيذية الخدمية، على الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك وتغليب المصلحة العامة للمديرية، والتركيز على تطوير البنية التحتية.