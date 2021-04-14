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عدن.. مأمور البريقة يطلب تقارير بخطط المكاتب الخدمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

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وجه فهمان حسن عطيري، مأمور مديرية البريقة في العاصمة عدن، المكاتب التنفيذية والخدمية، بتعزيز جهودها لتحسين الخدمات لمواطني المديرية.

 

وطلب من مدراء المكاتب الخدمية، رفع الخطط والتقارير الخاصة بمكاتبهم والصعوبات والإشكاليات التي تعيق أداءها.

 

وشدد، في اجتماع يوم الثلاثاء، مع مدراء المكاتب التنفيذية الخدمية، على الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك وتغليب المصلحة العامة للمديرية، والتركيز على تطوير البنية التحتية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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