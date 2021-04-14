عدن.. مأمور البريقة يطلب تقارير بخطط المكاتب الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه فهمان حسن عطيري، مأمور مديرية البريقة في العاصمة عدن، المكاتب التنفيذية والخدمية، بتعزيز جهودها لتحسين الخدمات لمواطني المديرية.



وطلب من مدراء المكاتب الخدمية، رفع الخطط والتقارير الخاصة بمكاتبهم والصعوبات والإشكاليات التي تعيق أداءها.

وشدد، في اجتماع يوم الثلاثاء، مع مدراء المكاتب التنفيذية الخدمية، على الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك وتغليب المصلحة العامة للمديرية، والتركيز على تطوير البنية التحتية.