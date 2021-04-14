شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اب.. مسلحون حوثيون يعتدون على منزل مواطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتدى مسلحون يتبعون أحد القيادات الحوثية بمديرية حبيش في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات، على منزل أحد المواطنين.



ولفتت المصادر إلى أن المُسلحين لم يراعوا حرمة الشهر الفضيل واعتدوا على الأطفال والنساء بطريقة همجية، دون أسباب واضحة لذلك، سوى أن مالك المنزل رفض إجراءات ينوي القيادي الحوثي القيام بها، وستؤدي إلى تضييق الطريق على المارة.

وأكدت أن مثل هذه التصرفات أصبحت تتكرر من الأفراد التابعين لقيادات المليشيات بشكل دائم.