تعرف على أحوال الطقس اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع مركز الأرصاد الجوي، اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء مُتفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوبًا، وحتى صعده شمالًا.



ولفت إلى أن الأمطار تمتد شرقًا إلى الصحاري والهضاب الداخلية في الجوف وغرب شبوة ومأرب.

ونوهت إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بمحافظات المهرة وحضرموت، وكذلك شبوة ومأرب و الجوف، وأجزاء من المحافظات الساحلية.