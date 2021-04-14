مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تكثف من مساعداتها للسكان في محافظة أرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كثفت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من مساعداتها للسكان في محافظة أرخبيل سقطرى، فقدمت مولدات جديدة للكهرباء في المناطق، التي تعاني العجز في الطاقة، كما واصلت توزيع مادة الغاز المنزلي، وإيصال مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الجفاف، وبدأت صرف مكرمة رمضانية للمتقاعدين المدنيين في المحافظة، ضمن حرصها على تقديم يد العون والمساعدة لجميع أبناء الجزيرة، والتخفيف من معاناتهم، وتوفير متطلباتهم خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد عضو لجنة التنمية في المحافظة سالم داهق علي، خلال التدشين الذي حضره رئيس المجلس الانتقالي رأفت علي إبراهيم الثقلي، ورئيس لجنة التنمية في المحافظة علي عيسى بن عفرار، أن حرص مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية على صرف مكرمة للمتقاعدين خطوة مميزة، كما عودتنا دائماً في برامجها وأنشطتها الإنسانية، التي تلامس احتياجات الناس.

وقدم داهق باسم لجنة التنمية وأبناء سقطرى الشكر والتقدير لكل الجهود والدعم والمساندة، التي تقدمها الإمارات لأبناء أرخبيل سقطرى في كل المجالات، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي من حرص الأشقاء في إمارات الخير لمساندة أبناء الأرخبيل في مختلف الظروف والمناسبات.