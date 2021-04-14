شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. القوات الشرعية تكسر هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، امس الثلاثاء، هجوما لمليشيا الحوثي الإنقلابية على عدد من المواقع المحررة في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري بمحور تعز أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة دارت بين قوات الجيش مسنودا بالمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة اخرى في تباب المطاحن والسوداء بعد هجوم للمليشيا في محاولة لاستعادة المواقع، واسفر عن إعطاب مدرعة للميليشيا، وسقوط عدد من عناصر الحوثي بين قتل وجريح.