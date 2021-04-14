معين عبدالملك يعزي بوفاة وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح حسين، الذي وافاه الاجل بعد حياه حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبر رئيس الوزراء في برقية وجهها الى نجل الفقيد عمرو وجميع اخوانه وافراد اسرته عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الاجتماعية والوطنية والرياضية التي مثلت نموذجا للعطاء والتميز.. لافتا الى ان الوطن فقد برحيله واحدا من شخصياته القيادية والرياضية والاجتماعية المؤثرة.

وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي لاسرة الفقيد الراحل وجميع اقاربه ومحبيه وكل الاسرة الرياضية في هذا المصاب الأليم.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.