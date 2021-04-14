تكريم المستشار عبدالله الزبيدي المستشار بادارة الخليج واليمن بجامعة الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كُرم المستشار عبدالله الزبيدي المستشار بادارة الخليج واليمن بجامعة الدول العربية من قبل ادارة التدريب قطاع الشئون الادارية والمالية لدورة في انجاح دورة الدبلوماسيين اليمنيين وجهوده المبذولة لانجاح نشاطات التدريب الموجهه للعاملين بجامعة الدول العربية و الدبلوماسيين العرب وقد قدم له المستشار فيصل ضو سويدان نائب مدير ادارة التدريب واساليب العمل بالامانة العامة لجامعة الدول العربية شهادة تقديرية بتوقيع الامين العام المساعد عبدالله سرور الجرمان.



وقد حضر التكريم وزير مفوض طارق بلطجي مدير ادارة الخليج العربي واليمن.

ويذكر ان المستشار عبدالله الزبيدي يعد احد الدبلوماسيين الشباب المميزين وكان احد اعضاء بعثة جامعة الدول العربية بالامم المتحدة وله نشاطات واسهامات مميزة في المجال الدبلوماسي