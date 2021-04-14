عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يهاجمون الجهة الغربية بمأرب لتعويض خسارتهم الجنوبية

الأربعاء 14 أبريل 2021

الخليج 365

تجددت المعارك العنيفة، فجر اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين، في الأطراف الغربية من محافظة مأرب، بعد ساعات على تمكن الجيش اليمني من تحقيق تقدم ميداني في الجهة الجنوبية من المحافظة النفطية.



وقالت مصادر محلية: "إن ميليشيات الحوثيين تشنّ هجومًا عنيفًا في هذه الأثناء على مواقع الجيش في جبهتي الكسارة والمشجح، بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، وسط اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين".

وذكرت المصادر أن قوات الجيش ورجال القبائل، المسنودين من التحالف العربي، في جبهة الكسارة، تمكنوا يوم أمس الثلاثاء من التصدي لهجوم آخر لميليشيات الحوثيين التي تكبدت خسائر في صفوفها، بعد معارك عنيفة شاركت فيها طائرات التحالف العربي بفعالية من خلال استهداف تعزيزاتهم العسكرية.

وتأتي هذه الهجمات المتتالية لميليشيات الحوثيين بعد ساعات فقط من سيطرة الجيش اليمني، الثلاثاء، على مواقع عسكرية تابعة لهم في جبهة "جبل مراد" جنوبي محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للجيش، أن الحوثيين هاجموا مواقع تابعة للجيش في جبل مراد، إلا أن قوات الجيش نجحت في التصدي لها، قبل أن تشن هجومًا معاكسًا مكنها من السيطرة على عدد من المواقع واستعادتها من قبضة الحوثيين.

وطبقًا لمصادر عسكرية، فإن المعارك أسفرت عن مقتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثيين وإصابة آخرين، إضافة إلى خسائرهم الأخرى في المعدات العسكرية.

وفي الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الثلاثاء، من التصدي لهجوم آخر للحوثيين على مواقع عسكرية.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني: إن ميليشيات الحوثيين شنّت هجومًا على مواقع الجيش قرب الطريق المؤدية إلى محافظة الجوف، المتاخمة لمأرب من جهة الشمال، لكنها قوبلت بتصدٍ عنيف من قوات الجيش، أوقع عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، ما أجبرهم على التراجع.

وتواجه محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، والتي تعد منطلقا للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في شمال البلاد، هجومًا شرسًا من قبل ميليشيات الحوثيين هو الأعنف منذ اندلاع الحرب اليمنية، في محاولة لتحقيق أي اختراق يقربها من مدينة مأرب، مركز المحافظة.