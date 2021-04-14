عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحبط هجوما حوثيا في جبهة مقنبة بمحافظة تعز

الأربعاء 14 أبريل 2021

الخليج 365

أحبط الجيش الوطني المسنود برجال المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الثلاثاء، هجوما شنته ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.



وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى استعادة مواقع استراتيجية كان الجيش الوطني حررها مطلع الشهر الحالي من قبضتها في جبهات تعز.

ومنذُ بداية العام الجاري، قتل 120 مدنيًا في محافظة تعز؛ بسبب تصعيد الأعمال العدائية بالجهة الغربية والجنوبية الشرقية للمحافظة، وفق تأكيدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت المفوضية إلى أن ما وصفتها بـ"الهجمات العدائية الأخيرة في محافظة تعز" أدت إلى تضرر البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمنازل بشكل كبير، وتسببت في فرض قيود على الحركة ونزوح جديد وصدمات نفسية اجتماعية واسعة النطاق.