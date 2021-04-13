شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح فرن خيري للأسر الأشد في مخيم السويداء بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم فرن خيري مجاني للأسر الأشد فقراً والأرامل والأيتام من النازحين في مخيم السويداء غرب مدينة مأرب بتمويل من منظمة مسلم هاندز الخيرية.



وأوضح مدير المشروع كمال غالب أن الفرن سيوفر رغيف الخبز المجاني لـ 500 أسرة نازحة في مخيم السويداء مستهدفاً فئة الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقرا من النازحين في المخيم بشكل يومي خلال الفترة الصباحية والمسائية.