شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل: مصير مجهول للفنان المصري محمد رمضان بعد تحطم طائرته الخاصة مساء اليوم.. (صور وتفاصيل أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أن طائرة الفنان المصري محمد رمضان، تحطمت مساء اليوم أثناء عودتها من محافظة الجيزة، إلى القاهرة وعلى متنها الفنان محمد رمضان وطاقمه الفني.

وزعم الناشطين في منشوراتهم التي تم تداولها على نطاق واسع، أن الفنان محمد رمضان كان عائداً من محافظة الجيزة، على متن طائرته الخاصة مع فريقه الفني، ومتوجهين نحو القاهرة لأخذ قسط من الراحة بعد تصوير عدداً من مشاهد مسلسل "موسى" في إحدى قرى الجيزة، وتحطمت الطائرة نتيجة خلل فني.

وبحسب منشورات الناشطين ومزاعمهم فإن مصير الفنان محمد رمضان لا زال مجهول ويرجح وفاته مع جميع طاقم الطائرة.

مصادر مقربة من الفنان رمضان نفت تلك الأخبار وأعتبرتها مجرد إشاعات تستهدف المسيرة الناجحة للفنان، مؤكدةً في ذات الوقت أنه يقوم بتصوير مسلسل "موسى" في محافظة الجيزة ولم يتعرض لأي مكروة.

وكان الفنان والنجم المصري قد أعلن الجمعة 25-12-2020، إنطلاق تصوير مسلسل "موسى" بمنطقة دهشور في محافظة الجيزة، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2021.



ويشارك في بطولة مسلسل "موسى"، بجانب محمد رمضان، كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر، هم: سمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، والإخراج لمحمد سلامة.

وكانت نقابة الممثلين المصريين قد اصدرت قرار بإيقاف محمد رمضان عن العمل الى حين انتهاء التحقيق معه في أزمة الصورة التي انتشرت له مع فنان اسرائيلي، لكن النقابة أصدرت بيانًا في الساعات اواخر الشهر الماضي حول هذه الأزمة مشيرة أنها قررت حفظ التحقيق معه والإكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله “موسى” ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021.

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