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تدشين مشروع عابر سبيل الثاني لإفطار الصائم في المهرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع عابر سبيل الثاني لإفطار الصائم في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مشروع (إفطار الصائم) الذي تنفذه مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية للعام الثاني على التوالي .

 

وفي التدشين، أشاد نيمر بدور مؤسسة فينا خير في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة الناس .

 

من جانبها أوضحت المدير التنفيذي لموسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فاطمة خوار ان المشروع ياتي على مرحلتين المرحلة الأولى هو إفطار الصائم لعابري السبيل في 9 نقاط في خطوط المحافظة والمرحلة الثانية هو توزيع مياه بعد صلاة التراويح ل 40 جامع في الغيضة عاصمة المحافظة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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