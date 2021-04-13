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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع عابر سبيل الثاني لإفطار الصائم في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مشروع (إفطار الصائم) الذي تنفذه مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية للعام الثاني على التوالي .
وفي التدشين، أشاد نيمر بدور مؤسسة فينا خير في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة الناس .
من جانبها أوضحت المدير التنفيذي لموسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فاطمة خوار ان المشروع ياتي على مرحلتين المرحلة الأولى هو إفطار الصائم لعابري السبيل في 9 نقاط في خطوط المحافظة والمرحلة الثانية هو توزيع مياه بعد صلاة التراويح ل 40 جامع في الغيضة عاصمة المحافظة.