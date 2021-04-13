شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يهنئ نائب رئيس الدولة الإماراتي ونائب القائد الأعلى بمناسبة الشهر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، برقيتي تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ الفريق أول طيار محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبو ظبي هنأهما فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقيتين، إلى الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي والاغاثي الذي قدمته دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً بأن ذلك يجسد أخوتنا وما يجمع بلدينا الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء والتعاون.

وعبر نائب الرئيس عن تهانيه للقيادة الإماراتية وللشعب الإماراتي الشقيق مبتهلاً للمولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان الكريم وبلدينا في أمن واستقرار ونماء وأن يمن على سموه وأسرته الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق بموفور الصحة والازدهار.