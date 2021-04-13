رئيس الأركان يطلع على سير العمليات القتالية في المنطقة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، على سير العمليات القتالية لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات رغوان والمخدرة بالمنطقة العسكرية السابعة.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مستشاري وزير الدفاع، اللواء الركن محمد الحبيشي والعميد محمد الصباري، نقل الفريق بن عزيز تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لأبطال الجيش والمقاومة في كل الجبهات بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية البواسل يصنعون اليوم نصرا عظيما وبطولات يسطرونها بدمائهم في عامهم السابعة للتخلص من المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وأضاف الفريق بن غزيز أن هذا الصمود الاسطوري للجيش والمقاومة والقبائل المساندة له تؤكد تمسكه وإصراره على دحر مليشيات الحوثي الارهابية واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية مهما كلفها ذلك من ثمن... داعياً كل أبناء الشعب اليمني وكل من ينشدون الحرية والكرامة إلى الالتفاف والدعم والمساندة لجيشنا العظيم حتى استعادة دولته من أيدي الانقلاب الحوثي.

فيما قدم قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن أحمد حسان جبران شرح عن الوضع الميداني والقتالي وما يحققه أبطال الجيش الوطني والمقاومة، مسنودين بطيران التحالف العربي من انتصارات متتالية، وما يتكبده العدو من خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشاد رئيس الأركان العامة بالملاحم البطولية الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، مثنياً على الدعم والإسناد الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة أبطال الجيش في معركة العروبة والمصير المشترك.