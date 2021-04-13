نائب الرئيس يهنئ نظيريه الكويتي والبحريني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد نائب أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار نائب الرئيس إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا الشقيقين، معبراً عن تقديره لما قدمته وتقدمه دولة الكويت الشقيقة من صنائع ومواقف خالدة لدعم اليمن في شتى المجالات، في ظل محنته الحالية التي يعيشها بفعل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أطيب التحايا وأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين الشقيقين وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، عن أطيب التحايا وأسمى آيات التهاني والتبريكات الأخوية لصاحب السمو والأسرة المالكة الكريمة والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الدينية على الشعبين الشقيقين وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.