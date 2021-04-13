شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يصد هجوما لمليشيا الحوثي بمديرية رازح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفشلت قوات الجيش الوطني اليوم، الثلاثاء، هجوما عنيفا شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمديرية رازح غربي محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية ضد مليشيا الإنقلاب، غير أن الأولى كسرت هجوم الأخيرة التي كانت تحاول من خلاله استعادة مواقع خسرتها مسبقا، ودحرت عناصرها إلى مواقعها السابقة في بني معين.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.