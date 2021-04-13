الارياني يشيد بالمشاريع التطويرية والعمرانية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بزيارة تفقدية لعدد من مشاريع الاشغال والتطوير الحضاري والعمراني في مدينة مأرب.



وخلال الزيارة قام الوزير ومعه مدير عام صندوق النظافة والتحسين بغرس شجرة في سياق حملة تشجير شوارع مدينة مأرب، حيث استمع الارياني إلى شرح موجز عن أعمال وأنشطة الحملة التي تهدف الى إظهار مدينة مأرب بمظهرها الحضاري اللائق.

وأكد الارياني أن محافظة مأرب بفضل قيادتها استطاعت أن تتغلب على ظروف المرحلة الاستثنائية الحرجة التي تمر بها بلادنا حاليا وأن تتجاوز تبعات انقلاب مليشيات الانقلاب الحوثي على الدولة الشرعية وآثاره التدميرية في كافة المجالات والمضي قدماً في تحديث وتطوير البنية التحتية لمدينة مأرب خلال الست السنوات الماضية.

وقال الارياني إن ما شهدته مأرب خلال ست سنوات رغم الحرب والاستهداف الإرهابي الحوثي، هو انجاز مبهر، حيث حققت طفرات كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل العام 2015، مشيراً إلى أن المحافظة تحولت إلى ورشة عمل تنموي.