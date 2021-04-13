نائب الرئيس يهنئ ولي عهد المملكة بمناسبة شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بحلول شهر رمضان المبارك.



وأشار نائب الرئيس، في البرقية، إلى المواقف والبصمات المضيئة التي قدمتها المملكة وقيادتها تجاه اليمن، حيث مثلت "عاصفة الحزم" حدثاً أخوياً مهماً لاستعادة الشرعية وحماية اليمن من الوقوع بيد عصابة إيرانية خبيثة لا تؤمن بالسلام، وترتهن كلياً وحرفياً لملالي طهران ومرجعيات قم، وتنفذ أجندتهم بزعزعة أمن اليمن والمنطقة.

وجدد نائب رئيس الجمهورية الترحيب بما أعلنته المملكة من مبادرة جديدة لتحقيق السلام في اليمن، منوهاً إلى طريقة تعامل المليشيات الحوثية مع المبادرات المختلفة، وكيف تُعزّز من خلالها مواقفها العسكرية والسياسية في وقت تمارس حالياً، وبإشراف وقيادة إيرانية مباشرة، هجمات شرسة على محافظة مأرب التأريخ والحضارة التي تأوي ثلاثة ملايين نازح، وتُكثّف بشكل غير مسبوق من إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية والأعيان والمنشئات في المملكة في ممارسات يشجبها ويدينها كل اليمنيين ولا تعبر عن أخلاقهم أو سلوكهم.

وأكد أن القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني وحكومته تقدر بالغ التقدير مساعي المملكة الحثيثة لرفع المعاناة التي خلفها الانقلاب الحوثي الإيراني، والاستمرار في دعم الحكومة لتلبية متطلبات الشعب اليمني والتي كان آخرها منحة المشتقات النفطية ودور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعم وحشد المملكة للجهود في مؤتمر المانحين.

وبارك الفريق محسن، في البرقية، لسمو ولي العهد السعودي إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" وما للمبادرتين من أهمية كبرى في مواجهة التحديات والمخاطر البيئية.