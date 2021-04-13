شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يتبادل تهاني رمضان مع رؤساء البرلمانات العربية والاسلامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقيات تهانٍ من نظرائه رؤساء البرلمانات في البلدان العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وعبر رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية عن تهانيهم الحارة بهذه المناسبة الجليلة، متمنين له وللشعب اليمني دوام الصحة والعافية والتقدم والازدهار، سائلين الله ان يعيد هذه المناسبة المباركة على بلداننا باليُمن والخير وما تصبو اليه من استقرار ورخاء وازدهار.



وكان رئيس مجلس النواب، قد بعث برقيات تهانٍ مماثلة بهذه المناسبة الدينية الى نظرائه رؤساء البرلمانات في الدول العربية والاسلامية ، معربا بأسمه وهيئة رئاسة المجلس وأعضاءه عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبنا العربية والاسلامية الامن والاستقرار ومزيدا من تجسيد متانة أواصر الاخاء والتعاون المشترك.