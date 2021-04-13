محمد بامزعب: بحل القضية الجنوبية يسود السلام.. والمجلس الإنتقالي لن يحيد عن خيار شعب الجنوب (حوار)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الشحات غريب

◄القضية الجنوبية هي أساس الحل في اليمن



◄بحل القضية الجنوبية يسود السلام وغير ذالك مجرد مضيعة للوقت

◄المجلس الإنتقالي لن يحيد عن خيار شعب الجنوب وهو الاستقلال

◄المجلس الإنتقالي يحارب الارهاب الاخوانجي الممثل بداعش والقاعده ويحارب الحوثي

قال محمد أحمد بامزعب المحلل السياسي وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن القضية الجنوبية هي أساس الحل في اليمن.

وأضاف بامزعب في حوار” أن الأزمة اليمنية من وجهة نظري مفتعله من أجل القضاء على القضية الجنوبية والدليل أن مأرب على وشك السقوط بيدي الحوثي ولازالت مليشيات الاخوان المسلمين رابطة في وادي حضرموت وشبوه وأبين ولم تنسحب لدعم قبايل مأرب في دحر الحوثي من ارضهم

وإليكم نص الحوار:

◄ حدثي عن آخر تطورات القضية الجنوبية

القضية الجنوبية هي أساس الحل في اليمن وبحل القضية الجنوبية يسود السلام وغير ذالك مجرد مضيعة للوقت لدينا شعب عظيم لن يستطيعون تركيعه ونحنا صامدون وثابتون حتى استقلال الجنوب، ومع الاسف الشديد لايزال الاخوان المسلمين لازالوا مسيطرين على القرار في الحكومة اليمنية.

◄ ما هي آخر خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي مع الحكومة اليمنية؟

الوضع في الجنوب كارثي بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى والسبب محاولة جناح الاخوان المسلمين في ماتسمى بشرعية تركيع شعب الجنوب من خلال الخدمان وخاصة الكهرباء الذي تصل الى 18 ساعة طفي في ال24 ساعة.

كيف ترى حل الأزمة اليمنية؟

الأزمة اليمنية من وجهة نظري مفتعله من أجل القضاء على القضية الجنوبية والدليل أن مأرب على وشك السقوط بيدي الحوثي ولازالت مليشيات الاخوان المسلمين رابطة في وادي حضرموت وشبوه وأبين ولم تنسحب لدعم قبايل مأرب في دحر الحوثي من ارضهم ومن ثم التقدم نحو صنعاء لتحريرها وانماء يحشدون بتجاه العاصمة الجنوبية عدن محاولة احتلالها من جديد .

◄ كيف ترى خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي؟

المجلس الإنتقالي لن يحيد عن خيار شعب الجنوب وهو الاستقلال الناجز وهناك خطوات كثيره قادم عليها المجلس الانتقالي سوف تكون في صالح شعب الجنوب، رغم أن المجلس يحارب على أكثر من جبهة فهو يحارب الارهاب الاخوانجي الممثل بداعش والقاعده ويحارب الحوثي في اكثر من جبهة وبحارب الجناح الفاسد في الشرعية الذي يشن حرب خدمات على الجنوب وشعبه.