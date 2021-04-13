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المليشيا ترهق المواطنين بزيادة جديدة في سعر الغاز المنزلي

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، زيادة جديدة على تسعيرة الغاز المنزلي، في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

 

وأقرت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين سعر الأسطوانة الغاز سعة 20 لترا بـ 6640 ريالا، بزيادة نحو 180 بالمائة على سعرها في محافظة مأرب.

 

ويبلغ سعر أسطوانة الغاز الواحدة المعتمد من دائرة صافر بمأرب (2300) ريال.

 

وارتفع سعر الأسطوانة الغاز الواحدة في السوق السوداء الى مبلغ 11 ألف ريال، وفي ظل احتكار المليشيات لها وتوزيعها للموالين لها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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