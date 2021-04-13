شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

استهدف طيران التحالف بعدة غارات تعزيزات المليشيا في خطوط الإمداد الخلفية للمليشيا في مأرب وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات.

وتشهد جبهات القتال المحيطة بمأرب معارك عنيفة ومتواصلة منذ مطلع فبراير الفائت، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة.