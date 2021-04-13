القوات الحكومية تستعيد عدة مواقع في جبهة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، الثلاثاء 13 أبريل 2021، استعادة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي الارهابية، غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة الشعبية شنّوا فجر اليوم هجوماً عنيفاً تمكنوا خلاله من استعادة مواقع مهمة في منطقة المشجح، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي وتستخدمها لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين".

وأضاف، أن "المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأكد المصدر، أن مدفعية الجيش دمّرت عدداً من الأطقم الحوثية منها طقمًا كان يحمل ذخائر، مشيرا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربتين و3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة