قصف حوثي عنيف بأول يوم رمضاني في الدريهمي والتحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً قصفاً عنيفاً بسلاح المدفعية الثقيلة على قرية كدف مراد غرب مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، مع حلول أول ليلة من شهر رمضان المبارك.



وأمطرت المليشيات الحوثية، قرية كداف المكتظة بالسكان بقذائف الهاون الثقيلة عيار 120وعيار 82 بصورة عشوائية، دون اعتبار لحرمات الشهر الكريم.

وتسبب القصف بحالة من الهلع والخوف في أوساط السكان المدنيين العزل الذين يبتهجون بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكانت المليشيات الحوثية استهدفت، في وقت سابق، القرى في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة المتوسطة.

وأطلقت مليشيات الحوثي النار بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة على القرى السكنية ومنازل المواطنين في المنطقة، بصورة كثيفة تسببت بحالة من الخوف والهلع في صفوف السكان القاطنين في منازلهم