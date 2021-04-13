مقتل مُسن وإصابة 4 نساء وأطفال إثر نزاع مسلح على قطعة أرض في العدين بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 ـ إب

قُتل وأصيب خمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال، في نزاع مسلح على قطعة أرض، بمحافظة إب (وسط اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن خلافاً نشب بين أسرتين من "آل الحكمي" و"آل الحريمي" بمديرية حزم العدين غرب إب، يوم أمس الأول، حول قطعة أرض، تسبب بمقتل مُسن وإصابة 4 نساء وأطفال.

وحسب المصادر فإن 4 أشخاص من أسرة "الحريمي" هاجموا منزل المواطن "غالب يوسف صالح الحكمي، 80 عاما، إثر خلافات بينهم على قطعة أرض، واعتدوا عليه وعلى أسرته بالضرب بآلات حادة ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته و3 من بناته بإصابات متفاوتة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نزاعات كبيرة على الأراضي، ارتفعت وتيرتها خلال سنوات الانقلاب بسبب تغذية المليشيا لتلك الصراعات وتعطيل مؤسسات القضاء المعنية بالبت في قضايا المواطنين