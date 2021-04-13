الخُبجي يعقد اجتماعا مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الدكتور ناصر الخُبجي، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، مساء امس، اجتماعاً مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية.



وناقش اللقاء، الذي حضره المهندس عدنان الكاف عضو هيئة الرئاسة، القائم بأعمال الأمين العام، رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية، والمحامية نيران سوقي، عضو هيئة الرئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والخدمية المتعلقة بالشأن الجنوبي مع دخول شهر رمضان المبارك.

وبحث الاجتماع، سُبل تعزيز دور الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الجنوبي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها الجنوب.

واستمع الخبجي من الحاضرين إلى جُملة من الهموم والمشكلات التي تعاني منها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب جراء التدهور الاقتصادي والخدمي بالبلاد، وعدم توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار.

وجدد الدكتور الخُبجي التأكيد أن قيادة المجلس الانتقالي، لم ولن يرضيها أن يعيش شعب الجنوب في ضنك العيش والأوضاع المتدهورة، لافتا إلى أنها تسعى جاهدة لرفع تلك المعاناة التي تثقل كاهل المواطن الجنوبي يوماً بعد آخر.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي على مؤسسات وأجهزة الدولة وهيئات المجلس الانتقالي، وتشكيل لجان تحقيق في القضايا التي تهم المواطنين بما يضمن تحديد المتسببين الحقيقيين في معاناتهم.