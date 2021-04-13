الجمحي يكرم الكوادر الصحية المشاركة في الدورة التدريبية الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اختتمت بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة فعاليات الدورة التدريبية للعاملين الصحيين في مراكز الصحة الإنجابية حول ( الدليل الوطني لتقديم خدمات الصحة الإنجابية اثناء جائحة كورونا ) التي استمرت على مدى يومين.



وتلقى المتدربون بالدورة عدد من المحاور والمعلومات حول تعريفهم بمرض كوفيد 19 واعراضه وطرق انتقاله وكيفية عمل الاحتياطات الوقائية من العدوى ومكافحتها من قبل مقدمي خدمات الصحة الإنجابية في ظل جائحة كورونا وكذلك تدريبهم على تقديم خدمات رعاية الحوامل وكيفية التعامل مع الامهات المصابات بكوفيد 19 ‘ الرعاية ما بعد الولادة للأم والوليد وتغذية الرضع وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى تدريب المتدربون على كيفية تقديم الإرشادات والدعم النفسي لمقدمي الرعاية الصحية والوضع الإنساني والمسؤولية المجتمعية وكيفية الابلاغ من خلال أرقام التواصل للفرق .

وفي ختام الدورة قام المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي والمدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابتسام المعاري ومديرة الصحة الإنجابية مدربة الدورة الدكتورة فاطمة العيدروس بتكريم المشاركين بالدورة وتسليمهم شهادات المشاركة وكذلك معدات الوقاية الشخصية داعيين المشاركون إلى ضرورة تطبيق مخرجات الدورة على الواقع العملي في مراكز العزل والصحة الإنجابية لتجنب انتقال العدوى بين العاملين الصحيين بالمستشفى