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رفد كهرباء شحن بمولد كهربائي بقوة 1400kva لمجابهة الصيف المقبل

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

تسلمت إدارة كهرباء مديرية شحن بمحافظة المهرة، مولد كهربائي بقوة  1400kva، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة؛ استعدادا للصيف القادم وشهر رمضان المبارك.

 

ويأتي دعم السلطة المحلية لكهرباء مديرية شحن نظراً للتوسع السكاني والتجاري وللتغلب على العجز في الطاقة لاسيما في الصيف القادم.

 

وعملت السلطة المحلية على دعم محطات الكهرباء في جميع مديريات المحافظة لأجل استقرار خدمة الكهرباء واستمرارها، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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