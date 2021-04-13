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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفد كهرباء شحن بمولد كهربائي بقوة 1400kva لمجابهة الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021
الخليج 365 - المهرة
تسلمت إدارة كهرباء مديرية شحن بمحافظة المهرة، مولد كهربائي بقوة 1400kva، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة؛ استعدادا للصيف القادم وشهر رمضان المبارك.
ويأتي دعم السلطة المحلية لكهرباء مديرية شحن نظراً للتوسع السكاني والتجاري وللتغلب على العجز في الطاقة لاسيما في الصيف القادم.
وعملت السلطة المحلية على دعم محطات الكهرباء في جميع مديريات المحافظة لأجل استقرار خدمة الكهرباء واستمرارها، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.