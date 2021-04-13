شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيض يقدم إحاطة لمجموعة الخبراء بمجلس الأمن عن الوضع في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

قدم ا عمرو علي سالم البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية اليوم، إحاطة عن الوضع الراهن في الجنوب واليمن لمجموعة خبراء الشأن اليمني في مجلس الأمن.



وتضمنت الإحاطة، التي شارك فيها عبر الاتصال المرئي من دائرة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمكتب نيويورك الخضر السليماني، ومن مكتب واشنطن الدكتور أحمد عاطف، الصورة الكاملة للأوضاع السياسية والإنسانية التي تمر بها الجنوب واليمن ومسار اتفاق الرياض ودعم المجلس الانتقالي لعملية السلام الشاملة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب الدائرة منذ سنوات.

وأكد البيض وممثلو الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها المواطنين في البلاد.