وفد من وزارة الصحة يطمئن على صحة الكابتن المصري في مركز العزل بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد الوفد الطبي المكلف من وزير الصحة العامة والسكان للاطلاع على صحة مدرب نادي الصقر بتعز الكابتن المصري ابراهيم يوسف، ان حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر ويحظى بالرعاية الطبية الكاملة والاهتمام في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن.



وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، و مدير عام الطوارئ والاسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن، للإطلاع على وضع الكابتن المصري ابراهيم يوسف.

وناقش الوفد الطبي مع مدير مركز العزل رئيس بعثة اطباء بلا حدود البلجيكي، الدكتور رافييل، حالة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية، التي تبين أنها في تحسن مستمر، مقارنه بحالته حينما اسعف إلى المركز قبل أسبوعين، وبذلت جهود حثيثة من الطواقم الطبية لتجاوز ذلك في مواجهة الوباء.

واشار وكيل وزارة الصحة عبدالرقيب الحيدري الى توجيهات الوزير بمضاعفة الاهتمام والرعاية بصحة الكابتن المصري وصحة جميع المرضى، في مركز العزل.